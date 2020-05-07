الامارات | سيد عبدالحفيظ لن يرحل عن النادي الأهلي بسبب "رامز مجنون رسمي"

شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ لن يرحل عن النادي الأهلي بسبب "رامز مجنون رسمي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الأهلي السابق والإعلامي، أحمد شوبير، حقيقة رحيل مدير الكرة بالأحمر سيد عبدالحفيظ بعد أزمته مع النادي بسبب ظهوره في برنامج رامز مجنون رسمي. وقال شوبير في تصريحات لـ راديو "أون سبورت": "عبد الحفيظ لن يرحل عن الأهلي، ولكن هناك أزمة بشأن عدم إبلاغه لإدارة النادي بظهوره في البرنامج التلفزيوني".

وواصل: "سيد عبدالحفيظ مستمر في منصبه مع الأهلي حتى نهاية الموسم، وهذا ينطبق أيضًا على فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، وخالد بيبو مدير قطاع الأكاديميات، ومدير النشاط الرياضي رؤوف عبد القادر". وأكمل: "الأهلي لديه نظام، وهو بنهاية كل موسم الأجهزة تتقدم باستقالتها، ومجلس الإدارة يقيم ثم يأخذ القرار".

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