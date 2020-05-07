الامارات | الأهلي المصري يتلقى صدمة بشأن رمضان صبحي

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يتلقى صدمة بشأن رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات موقف الأهلي المصري في غاية الصعوبة للاحتفاظ بخدمات اللاعب الدولي رمضان صبحي في الموسم المقبل، والذي يلعب معاراً لـ "الأحمر" من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.
وتلقى النادي القاهري صدمة قدم تعرقل مفاوضاته مع هيدرسفيلد، بعدما أكدت وسائل إعلام تركية دخول نادي بيشكتاش التركي في مفاوضات مع النادي الإنجليزي لضم صبحي.
وذكرت صحيفة sanalajans أن بيشكتاش يجهز لمفاجأة بضم رمضان صبحي عقب انتهاء إعارته، وذلك بعدما تلقى النادي معلومات من زميله في المنتخب المصري، محمد النني الذي يلعب في صفوف بيشكتاش على سبيل الإعارة من آرسنال الإنجليزي.
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