شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعي نجم الترسانة في الجيل الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، وأعضاء مجلس الإدارة، تعازيه في وفاة الكابتن مدحت أنور، لاعب نادي الترسانة في الجيل الذهبي للفريق، والمدرب بقطاع الناشئين بالنادي، الذي وافته المنية أمس الأربعاء، بعد تدهور صحته خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد، على مواقع التواصل الاجتماعي: «ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه الكابتن مدحت أنور لاعب ومدرب نادي الترسانة الذي وافته المنية سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان أنور، أحد أبرز أفراد الجيل الذهبي للترسانة والذي حصل معه على كأس مصر موسم 1986، والتي تعد آخر بطولة يحصل عليها النادي.