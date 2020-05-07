شكرا لقرائتكم الزمالك يستغل الانفراجة المالية ويدفع راتب 3 أشهر للاعبيه الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت إدارة الزمالك علي صرف مستحقات اللاعبين مطلع يونيو المقبل، عقب تسلم إدارة النادي قيمة تجديد العضويات والتي تقدر مبدئيا بـ 120 مليون جنيه، وكذلك قيمة استئجار المحلات في سور النادي حيث سيتم توقيع عقود ايجار بعض المحلات الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وسيقوم مسئولو الزمالك باستغلال الانفراجة المالية المنتظرة قريبا في صرف رواتب لاعبي الفريق الأول عقب صرف قيمة 3 أشهر للاعبين الأجانب محمد اوناجم واشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، وسيتم الصرف لباقي اللاعبين مع دخول فلوس العضويات لخزينة الزمالك.

كما يدرس مسئولو الزمالك إعادة فتح ملف المفاوضات مع المقاولون العرب بشأن التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق تحسبا لرحيل مصطفي محمد مهاجم الزمالك للاحتراف الأوروبي في ظل تلقيه عدد من العروض الأوروبية التفرة الماضية قبل توقف النشاط بسبب ازمة كورونا.

ويحاول مسئولو الزمالك استغلال تمسك مسئولو المقاولون العرب بضم النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المعار الموسم الحالي للمقاولون، في انهاء الصفقة، حيث يرغب مسئولو المقاولون في تواجد معروف يوسف مع ذئاب الجبل الموسم المقبل، وهو ما يوافق عليه الزمالك ولكن يرغب مسئولو الأخير في استغلال ورقة معروف يوسف لتخفيض قيمة طاهر محمد طاهر وان تكون الصفقة عبارة عن ضم طاهر للزمالك ومعروف للمقاولون بيع نهائي والتفاوض حول المقابل المادي لاستكمال الصفقة.

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من ناحية اخري كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن موقف الأبيض سليم في قضية محمود كهربا لاعب فريق الأهلي الحالى، وأن التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأبيض هرب من الفريق بشكل استفزازي .

وأوضح هاني زادة خلال تصريحات تلفزيونية : الزمالك موقفه القانوني في قضية محمود كهربا سليم لأن اللاعب عقده موثق وكان يحصل على مستحقاته كاملة وهذا باعتراف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق و نسعى للحصول على أكبر تعويض من كهربا، بعد هروبه من النادي في الصيف الماضي".

وأضاف، "حمدي النقاز هرب من الزمالك بشكل استفزاري خاصة أن النادي لم يقصر مع و مافعله النقاز شغل هواه ولم يتعامل باحترافية والزمالك موقفه سليم وسيكسب القضية امام المحكمة الرياضية الدولية و المستند الذي حصل عليه اللاعب التونسي يخالف بنود عقده مع الزمالك لأنه يحصل على راتبه عن طريق اقساط وليس شهريا "، مشيرا إلى أن "من قبل رفع المهاجم البنيني رزاق قضية ضد الزمالك، وتم الحكم لصالحه بغرامة على النادي مليون و250 الف دولار، ولكن بعد أن قدم الزمالك، كافة الاوراق التي تثبت صحة موقفه أمام المحكمة الرياضية الدولية، تم إلغاء الغرامة".

وأشار هانى زادة قائلا "البرتغالي جيسوالدوا فيريرا نجح في قيادة الزمالك للفوز ببطولتي الدوري والكأس ولكن في اخر مشواره الغرور ركبه جامد وهذا اثر على اداء الفريق و في مباراة النجم الساحلي فيريرا فكرني بأتوفيستر مدرب الزمالك الأسبق والذي كان السبب في الخسارة من الأهلي بسداسية حيث فتح المدرب البرتغالي خطوط الفريق وخسرنا بخمسة أهداف مقابل هدف".

واختتم عضو مجلس إدارة الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك سوف يتم تقدير بيه الى 10 مليون يورو على الاقل و أنه يوجد بعض الاندية قامت بشراء لاعب بما يقابل 120 مليون جنية .