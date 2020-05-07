شكرا لقرائتكم جزار الزمالك يكشف عن عشقه المقالب مع اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام يكن مدافع الزمالك ومنتخب مصر الاسبق عشقه الشديد للمقالب المضحكة فى كل المقربين منه وقال هشام يكن فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت : " بحب عمل المقالب فى كل المقربين منى وبعيداً عن المقالب بعشق المطرب عبد الحليم حافظ وأغنيته الشهيرة "أهواك" وفى التمثيل بحب الفنانة الراحلة سعاد حسنى والنجمة الرائعة منى زكى".

ورد أيمن يونس على مداعبات هشام يكن أنه كان دائماً يسجل أهدافاً للزمالك حينما يسمع أغنية أهواك بصوت هشام يكن ليلة المباراة.

وعن أفضل الاكلات التى يعشقها هشام يكن قال :"وحشتنى صينية البطاطس من إيد أمى الله يرحمها ، وياما عزمت أصحابى على اكلات جميلة لانها كانت أستاذة فى المطبخ بس أنا ماليش فى المطبخ غير غسيل المواعين ، أما مراتى بحب من إيديها المحاشى خاصة ورق العنب والباذنجان الابيض".

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وفى وقت سابق ، فجر هشام يكن نجم الزمالك والكرة المصرية السابق مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده أن مصطفي يونس لاعب الأهلي والمدرب السابق استبعد محمد صلاح من القائمة في بداية مشواره مع منتخب الشباب.

وقال هشام يكن في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر :"تحدثت مع مصطفي يونس على ضرورة ضم محمد صلاح للاستفادة من عامل السرعة الذي يتمتع به بصفتي مساعداً له في الجهاز والتراجع عن فكرة استبعاده، مؤكداً أن ذلك كان شرارة الخلاف بينه وبين مصطفي يونس"

وأكد هشام يكن أنه حصل على ما يستحق في كرة القدم خاصة وأنه حصل على العديد من البطولات مع الزمالك، كما حمل شارة قيادة الفريق الأبيض والمنتخب الوطني وشارك في كأس العالم 1990 مع الفراعنة.

واستنكر هشام يكن ما يحدث في الوسط الكروي خاصة في جزئية تولى مدرب المسئولية الفنية لأكثر من فريق في الموسم الواحد، مؤكداً أنه لا يوجد بينه وبين إدارة الزمالك الحالية أي خلاف.