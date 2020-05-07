شكرا لقرائتكم فايلر يدرس مع جهازه المعاون خطة العودة للتدريبات حال استئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتشاور السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي مع جهازه المعاون للوقوف على خطة العودة للتدريبات الجماعية حال صدور قرار بهذا الامر من إدارة النادي حيث شهدت الساعات الماضية اتصالات متبادلة بين الخواجة ومساعديه من اجل بحث كافة الوحدات التدريبية المستقبلية التى سيخضع لها اللاعبين فور العودة الى التدريبات الجماعية وكذلك مناقشة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والإحترازية ضد وباء "كورونا" بالتنسيق مع خالد محمود طبيب الفريق.

وإستفسر رينيه فايلر من سيد عبد الحفيظ عن تطورات ملف عودة الدورى واستئناف التدريبات بعدما زادت حالة "الملل" لديه من المكوث فى فندق الإقامة طوال الفترة الماضية ، وتحدث فايلر مع عبد الحفيظ وأكثر من مسئول آخر فى الأهلى عن مستقبل الدورى ومصير تدريبات ألفريق، موضحاً أن مرحلة التدريبات المنزلية للاعبى الفريق لابد أن تنتهى وتبدأ مرحلة جديدة من الخطط والجمل والتدريبات مع وجود الأجراءات الاحترازية بالطبع.

وشدد المدير ألفنى للأهلى على أن العديد من الأندية الأوربية بدأت تعود للتدريبات فى ظل إجراءات احترازية تُحافظ على سلامة اللاعبين وأفراد المنظومة الكروية لأن هذا هو الأهم بالنسبة له وللجميع.

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على صعيد آخر، طلب رينيه فايلر من إدارة النادى الإسراع فى حسم أكثر من صفقة هجومية، وتحديداً صانع الألعاب والجناح، قبل حسم أى صفقة أخرى فى ألفريق خلال فترة الآنتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب المدرب السويسرى فى ضم 3 لاعبين على الأقل فى النصف الهجومى للأهلى خلال الموسم المقبل، فى مراكز الجناح وصانع اللعب ثم يأتى بعدهما الهجوم، وهو ما نقله المدير ألفنى لإدارة الأهلى خلال الأيام الماضية.