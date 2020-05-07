شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. عماد النحاس يعشق الملوخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب أنه يفضل الملوخية على مائدة الفطار دائما وأضاف النحاس فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " أنه يفضل العديد من الأطباق المصرية ولكن الملوخية لها مذاق خاص لديه

وكان المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أخطرمسئولي ذئاب الجبل بضرورة استمرار النيجيري معروف يوسف ضمن صفوف الفريق الأصفر خلال الموسم المقبل.