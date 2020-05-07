شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. عماد النحاس يعشق الملوخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب أنه يفضل الملوخية على مائدة الفطار دائما وأضاف النحاس فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " أنه يفضل العديد من الأطباق المصرية ولكن الملوخية لها مذاق خاص لديه
وكان المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أخطرمسئولي ذئاب الجبل بضرورة استمرار النيجيري معروف يوسف ضمن صفوف الفريق الأصفر خلال الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أكلات النجوم .. عماد النحاس يعشق الملوخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.