شكرا لقرائتكم صالح جمعة يستعيد ذكرياته مع البطولات داخل الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استرجع صالح جمعة لاعب الأهلى ، ذكرياته مع البطولات والمشاركة فى المباريات بالفريق الأحمر ، قبل توقف النشاط الرياضى، فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مختلف الدول.

نشر جمعة عبر حساب الشخصى بموقع الصور انستجرام صورة تجمعه بحسين السيد لاعب الاهلى والمعار للصفاقسى التونسى، خلال عودتهم من احدى الرحلات مع الفريق، حيث يظهر الثنائى وهما يرتديان التى شيرت الاحمر.

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ويتصدر ملف صالح جمعة مناقشات لجنة التخطيط بالنادى مع فايلر، ويعد موقف المدرب السويسري تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولىه المسئولية، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب.

دخلت عدة أندية محلية على خط التفاوض مع حسين السيد، لاعب الأهلى الشهير بـ"مارسيلو" والمُعار لنادى الصفاقسى التونسى لنهاية الموسم، وأبدت 3 أندية محلية رغبتها فى ضم اللاعب فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وتنتهى إعارة حسين السيد للنادى التونسى بنهاية الموسم الجارى، لكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى رفض عودة اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده الأمر الذى فتح الباب أمام عدة أندية ترغب فى ضم اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائى ومن هذه العروض 3 أندية محلية بجانب عرض من الصفاقسى الذى يرغب فى تجديد إعارة مارسيلو.