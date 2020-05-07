شكرا لقرائتكم فايلر يرحب بضم لاعبين إلى الأهلى فى مركز الجناح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحّب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بضم صفقتين في مركز "الجناح" خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة حيث يرى المدرب السويسري أن هذا المركز من أهم المراكز التى تحتاج تدعيماً رغم وجود أكثر من لاعب فيه ، وشهدت الفترة الماضية مناقشات وأحاديث مشتركة بين المدرب السويسري ومسئولي الأهلي بشأن الصفقات المقترحة والمراكز التى تحتاج تدعيماً.

ورغم أن فايلر حدد أولوياته بضم جناح وصانع ألعاب ثم مهاجم إلا أن المدير الفني للفريق عاد ليؤكد أنه لا يُمانع ضم أثنين من الأجنحة يميناً ويساراً من أجل تقوية هذا المركز بإعتباره مركز حيوي في الكرة الحديثة ويساهم في زيادة النزعة الهجومية التى يُفضّل فايلر اللعب بها.

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ويرغب المدرب السويسرى فى ضم 3 لاعبين على الأقل فى النصف الهجومى للأهلى خلال الموسم المقبل، فى مراكز الجناح وصانع اللعب ثم يأتى بعدهما الهجوم، ويرغب المدرب السويسري في تقوية النصف الهجومي أكثر من الدفاع أو الوسط أو الظهيرين كما أوصى المدير الفني بضم صفقتين في "الأجنحة" ليصبح الجناح أهم مركز لدى فايلر يحتاج تدعيماً الصيف المقبل.

على صعيد آخر، رفض رينيه فايلر مُقترح تدعيم جهازه بعنصر مصرى جديد بخلاف سامى قمصان، مؤكداً أنه سيحتاج لعنصر أجنبى إضافى سيقوم باختياره بعد توقيع عقود تجديد عقده بشكل رسمي، ورحب فايلر بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقد المدرب السويسرى خاصة وأن الأخير مازال يدرس بعض الأمور التى ستترتب على تجديد العقد ومنها إقامة أسرته معه فى القاهرة حال التجديد الرسمي.

واستقر الأهلى على رفع رينيه فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل، وذلك خلال المفاوضات التى يقودها محمود الخطيب رئيس النادى مع المدرب السويسرى.