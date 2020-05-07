شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يتابع موقف المصابين مع طبيب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي إتصالاً هاتفياً بالدكتور خالد محمود طبيب الفريق من أجل الوقوف على كافة الخطوات والإجراءات الإحترازية التى من شأنها الحفاظ على سلامة الجميع داخل التدريبات حال العودة لإستئناف المران من جديد خلال الفترة المقبلة بعدما تم تجميد النشاط الرياضي طوال الفترة الماضية جراء "جائحة" كورونا.

ويتواصل عبد الحفيظ كذلك مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من اجل مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالعودة الى التدريبات فور صدور القرار بذلك.

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من ةناحية أخرى ، رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مُقترح تدعيم جهازه بعنصر مصري جديد بخلاف سامي قمصان، مؤكداً أنه سيحتاج لعنصر أجنبي إضافي سيقوم باختياره بعد توقيع عقود تجديد عقده بشكل رسمي، ورحب فايلر بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقد المدرب السويسرى خاصة وأن الأخير مازال يدرس بعض الأمور التى ستترتب على تجديد العقد ومنها إقامة أسرته معه فى القاهرة حال التجديد الرسمي.

واستقر الأهلى على رفع رينيه فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل، وذلك خلال المفاوضات التى يقودها محمود الخطيب رئيس النادى مع المدرب السويسرى.