شكرا لقرائتكم أوباما يستعيد ذكريات السوبر الإفريقى عبر إنستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك صورة من تتويج فريق الزمالك ببطولة السوبر الأفريقى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى، والتى توج بها الفريق الأبيض على حساب الترجى التونسى وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.



أوباما وشيكا

ويظهر فى الصورة محمد أبو جبل حارس الفريق و محمد عبد الرازق شيكابالا ، و عمر السعيد بالإضافة إلى يوسف أوباما.

وتوج الزمالك ببطولة السوبر بالفوز على الترجى التونسى بثلاثية أحرزها كل من يوسف أوباما فى الدقيقة 2، و أشرف بن شرقى فى الدقيقة 58، و 90 ، بينما أحرز هدف الترجى عبد الرؤوف بن غيث 54 .

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كشفت تقارير صحفية مغربية، عن إصرار مسئولى نادى أولمبياكوس اليونانى، فى الحصول على خدمات نادى الزمالك، أشرف بن شرقى، خلال سوق الانتقالات المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب رفقة الفارس الأبيض، خلال الموسم الحالى.

ذكرت صحيفة "هسبورت" المغربية"، أنه إدارة نادى أولمبياكوس اليونانى، تسعى خلال الساعات المقبلة، لفتح باب المفاوضات مع مسئولى الزمالك، من أجل التعاقد مع النجم المغربى أشرف بن شرقى، خلال الميركاتو المقبل.

أضافت الصحيفة المغربية، أن إدارة النادى اليونانى، سترسل خطابا إلى نادى الزمالك، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الإستفسار عن القيمة المادية للنجم المغربى.