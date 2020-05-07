شكرا لقرائتكم محمد محمود يحتفل بعيد ميلاده الـ22 داخل الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الخميس ، محمد محمود لاعب وسط النادى الأهلى بعيد ميلاده رقم 22، حيث ولد صانع ألعاب القلعة الحمراء فى 7 مايو عام 1998 ، انضم محمد محمود إلى النادى الأهلى فى الانتقالات الشتوية قبل الماضية، قادماً من صفوف فريق وادى دجلة فى صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 20 مليون جنيه.

ويتربط محمد محمود بذكرى حزينة مع جمهور الاهلى فمنذ انضمام اللاعب للقلعة الحمراء لم يشارك سوى فى 74 دقيقة فقط فقط مقسمة على مباراتين هما مباراتى بيراميدز التى خسرها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسموحة والتى فاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف، إلا أن اللاعب الشاب تعرض لقطع فى الرباط الصليبى وحينما تعافى وأصبح سليماً تلقى صدمة أخرى بتجدد إصابته بالرباط الصليبى .

ففى 8 يناير 2019 تلقى محمد محمود خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة بقميص النادى الأهلى ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الاصابة التى ظلت 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الجارى ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الاهلى فى 23 اكتوبر الجارى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب الاوليمبى فى بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل بعد وجود اسمه فى القائمة الاولى التى أعلنها شوقى غريب .

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ومنذ إعلان نبأ إصابة محمد محمود بالرباط الصليبى انهالت عبارات الدعم والمساندة على اللاعب سواء من زملاء اللاعب أو من جماهير الكرة المصرية بمختلف ميولها .

وعموما شارك محمد محمود فى 19 مباراة منذ انطلاق الموسم الجارى سواء مع وادى دجلة أو الأهلى جاءت بواقع مباراة فى كأس مصر و18 أخرى فى الدورى العام، وسجل محمود 4 أهداف فيما صنع هدفاً آخر.

محمد محمود كان ضمن صفوف المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب ولكن تسببت الاصابة فى إبعاده عن التتويج الافريقى للفراعنة الصغار بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بالقاهرة .

انضم محمد محمود إلى صفوف المنتخب بطلب مباشر من أجييري مدرب الفراعنة السابق -بعدما كان ضمن كتيبة منتخب الأولمبي- بعد إصابة سام مرسي قبل مباراة النيجر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.