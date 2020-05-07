مقترح خماسية الجبلاية يثير أزمة داخل لجنة الحكام

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ووضع هذا المقترح الحكام فى ورطة، لاسيما وأن جميع الحكام يعملون كموظفين فى قطاعات مختلفة فى الدولة وهو ما يمنعهم من الالتزام بالعزل طوال فترة الشهرين والنصف ، حيث يحتاج هذا الأمر إلى تفرغ كامل للحكام.
وحددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة 6 ملاعب فى 3 مدن لاستضافة مباريات الدورى هذا الموسم، فى حال صدور قرار من مجلس الوزراء باستئنافه عقب فترة التعليق الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن التصور الذى تم عرضه على وزير الرياضة تضمن إقامة مباريات الدورى فى 3 مدن، هى القاهرة والإسكندرية والسويس، على أن يتم توزيع الأندية على 6 مجموعات وتقام مباريات كل مجموعة على ملعب من الملاعب الستة المحددة، وهى استاد القاهرة والسلام والدفاع الجوى والمقاولون العرب، والمكس بالإسكندرية "أو برج العرب" فى حال الانتهاء من الإصلاحات، واستاد الجيش بالسويس.
واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إرسال خطاب إلى الكاف ردا على طلب الأخير بحسم مصير الدورى هذا الموسم فى موعد اقصاه غدا الثلاثاء 5 مايو، على أن يتضمن الخطاب طلب تأجيل المهلة حتى يوم 18 مايو الجارى بحيث تتضح الرؤية بشكل أكبر حول مصير الدورى خاصة أن هذا الأمر فى يد الحكومةً المصريةً والجهات المعنيةً التى ترغب فى استكمال الدورى، ولكنها تعكف على دراسة الملف من كل جوانبه فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث ستكون هناك إجراءات طبية استثنائية فى حال عودة الدوري.
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