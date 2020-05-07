شكرا لقرائتكم المصرى ينتظر رد فيفا على تسوية أزمته مع شيخ موكورو لرفع الحظر عن القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أن ناديه ينتظر رد الفيفا على التسوية التى قام بها النادى البورسعيدى مع هلال الأبيض السودانى لرفع الحجز على النادى للبدء فى ملف الصفقات الصيفية .
كان الفيفا قد ألزم المصرى البورسعيدى بعدم القيد لفترتين متتاليتين على خلفية أزمته مع نادى هلال الأبيض السودانى بسبب مستحقات الأخير لدى الإيفوارى الشيخ موكورو لاعب الفريق البورسعيدى .
وأضاف السقا أن إدارة ناديه قامت بتسديد المبالغ المستحقة للنادى السودانى وحصلنا على مخالصة بذلك وقمنا بإعداد الملف بالكامل وإرساله للإتحاد الدولى من اجل رفع الحظر على المصرى خلال فترة القيد المقبلة أملا فى التعاقد مع لاعبين جدد فى ظل النقص العددى الكبير الذى يشهده الفريق فى جميع الصفوف .
يرغب مسئولو المصرى البورسعيدى فى التعاقد مع خالد سامى مدافع حرس الحدود بناء على رغبة من طارق العشرى المدير الفنى للفريق الساحلى الذى يعرف إمكانيات اللاعب جيدا منذ أن كان مديرا فنيا للفريق العسكرى بداية الموسم الحالى .
واشتهر خالد سامى برميات التماس الطولية والتى أحرز منها حرس الحدود العديد من الأهداف المؤثرة عن طريق عمرو الحلوانى الظهير الأيسر للحدود .
وينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى إنهاء أزمة القيد فى الإتحاد الدولى من اجل البدء فى المفاوضات بشكل رسمى مع نظرائهم بحرس الحدود للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمى .
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