شكرا لقرائتكم فتوى رمضان.. آمنة نصير : المباريات الدولية تجيز إفطار اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت آمنة نصير أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر عن إفطار اللاعبين بشهر رمضان الكريم : " المباريات المحلية تختلف عن الدولية فالمحلية من السهل تغيرها والتحكم فى مواعيدها أم الدولية فمن الممكن إنسحاب اللاعبين من المباراة وبالتالي ". وأضافت نصير : " من الممكن إفطار اللاعبين فى رمضان بحجة أنهم يؤدون عملا والدليل امتلاكهم عقودا للاحتراف التى حولت ذلك إلى عملا والكثير من العلماء أفتوا بجواز ذلك".

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