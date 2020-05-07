شكرا لقرائتكم الملك سلمان يوافق على تغيير اسم نادي الفروسية إلى سباقات الخيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء، على تغير اسم نادي الفروسية ليصبح نادي سباقات الخيل.

ورفع الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة النادي، بهذه المناسبة، الشكر والامتنان إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للنادي على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل، لكل ما تحقق من تطور وتقدم لرياضة سباقات الخيل طوال تاريخها، مشيداً بمتابعة واهتمام الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، الذي يحرص على أن تصل هذه الرياضة إلى المستوى اللائق.

وأضاف الأمير بندر بن خالد الفيصل، أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي على تنظيم الهيئة العليا للفروسية سيكون له كبير الأثر في تطور رياضة سباقات الخيل لتصل إلى أفضل المستويات العالمية بما يواكب مكانة بلادنا الغالية في جميع المجالات.