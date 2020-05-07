شكرا لقرائتكم 15 مايو.. موعد استئناف الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حددت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم ليل يوم الأربعاء تاريخ 15 مايو موعدا لاستئناف المنافسات من دون جمهور، بعد تعليقها منذ منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.
ويأتي ذلك بعد ساعات من منح السلطات السياسية الضوء الأخضر لاستئناف منافسات الدرجتين الأولى والثانية هذا الشهر، إثر اجتماع بين المستشارة أنغيلا ميركل ومسؤولي المقاطعات الـ16، ما سيجعل من ألمانيا أول بطولة وطنية كبرى في أوروبا تستأنف منافسات اللعبة المعلقة بسبب "كوفيد-19".
كانت هذه تفاصيل خبر 15 مايو.. موعد استئناف الدوري الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.