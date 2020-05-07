شكرا لقرائتكم 15 مايو.. موعد استئناف الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حددت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم ليل يوم الأربعاء تاريخ 15 مايو موعدا لاستئناف المنافسات من دون جمهور، بعد تعليقها منذ منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك بعد ساعات من منح السلطات السياسية الضوء الأخضر لاستئناف منافسات الدرجتين الأولى والثانية هذا الشهر، إثر اجتماع بين المستشارة أنغيلا ميركل ومسؤولي المقاطعات الـ16، ما سيجعل من ألمانيا أول بطولة وطنية كبرى في أوروبا تستأنف منافسات اللعبة المعلقة بسبب "كوفيد-19".