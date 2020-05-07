شكرا لقرائتكم بعد شهر ونصف من المرض.. ديبالا يهزم "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، يوم الأربعاء، عن شفاء الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب الفريق الأول، من فيروس كورونا، وذلك بعد قرابة الشهر ونصف الشهر من إصابة اللاعب بالوباء.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: أجرى اللاعب ديبالا فحوصات طيبية، وذلك وفقا للإجراءات الحكومية، وكانت النتيجة سلبية، مما يعني أن اللاعب تعافى ولن يخضع للحجر المنزلي.

وكان ديبالا (26 عاماً) ثالث لاعب في يوفنتوس يتعرض إلى العدوى في مارس الماضي بعد الإيطالي روغاني والفرنسي ماتويدي.