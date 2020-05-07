شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أكرم توفيق يزيح الستار عن صور حفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاح أكرم توفيق، لاعب خط وسط الأهلى المعار للجونة، الستار على صور حفل زفافه، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام، وكان أكرم توفيق قد استغل فترة توقف الدورى بسبب وباء كورونا لدخول عش الزوجية .

ويستعد أكرم توفيق لاستئناف مسابقة الدورى العام بعد تأكيد اللجنة الخماسية على نيتها فى استئناف النشاط خلال الفترة المقبلة فى خطاب رسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

وأبلغ مسئولو النادى الأهلى الثنائى "محمد شريف وأكرم توفيق"، المُعارين لإنبى والجونة على التوالى، بالعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بناءً على طلب ورؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى تابع اللاعبين وأبدى إعجابه بهما بشكل كبير.

ويمتلك الأهلى عدداً كبيراً من المُعارين لأندية محلية وخارجية، لكن رينيه فايلر لم يحسم سوى مصير محمد شريف وأكرم توفيق بشكل واضح لقناعته بمستواهما وقدراتهما الفنية العالية.

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وقدم أكرم توفيق مستوى جيداً مع الجونة خلال الفترة الماضية، ويرى فايلر أن أكرم توفيق يمكن توظيفه فى مركز الظهير الأيمن بالأهلى لتعويض أحمد فتحى الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لرفضه تجديد عقده مع الأهلى، كما يمكنه اللعب أيضاً فى خط الوسط، أما محمد شريف فيرى المدير الفنى للأهلى أنه سيكون إضافة قوية للشق الهجومى فى القلعة الحمراء حينما يعود النشاط المتوقف حالياً بسبب وباء "كورونا".

وأبلغ رينيه فايلر وجهة نظره لأدارة الأهلي بشأن محمد شريف وأكرم توفيق فقام مسئولو القلعة الحمراء بدورهم بالتحدث مع ثنائى الجونة وإنبى والتأكيد لهما على العودة للأهلى بنهاية الموسم الجاري.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلى فى إبرام صفقات تبادلية.