شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يستعيد ذكرياته مع الأهلى بحضور مارسيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع صالح جمعة لاعب الأهلى ذكرياته مع البطولات والمشاركة فى المباريات بالفريق الأحمر، قبل توقف النشاط الرياضى، فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مختلف الدول.

ونشر جمعة عبر حساب الشخصى بموقع انستجرام صورة تجمعه بحسين السيد لاعب الأهلى والمعار للصفاقسى التونسى، خلال عودتهما من إحدى الرحلات مع الفريق، وظهر الثنائى يرتديان القميص الأحمر.

ويتصدر ملف صالح جمعة مناقشات لجنة التخطيط بالنادى مع فايلر، ويعد موقف المدرب السويسري تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولىه المسئولية ، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب.

Advertisements

دخلت عدة أندية محلية على خط التفاوض مع حسين السيد، لاعب الأهلى الشهير بـ"مارسيلو" والمُعار لنادى الصفاقسى التونسى لنهاية الموسم، وأبدت 3 أندية محلية رغبتها فى ضم اللاعب فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وتنتهى إعارة حسين السيد للنادى التونسى بنهاية الموسم الجارى، لكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى رفض عودة اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده الأمر الذى فتح الباب أمام عدة أندية ترغب فى ضم اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائى ومن هذه العروض 3 أندية محلية بجانب عرض من الصفاقسى الذى يرغب فى تجديد إعارة مارسيلو.