شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى عن صالح سليم: "اللى يعرفه عن قرب يعرف هو ليه مختلف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان أحمد صلاح حسنى، لاعب الأهلى السابق، ذكرياته مع الراحل صالح سليم رئيس القلعة الحمراء، وكتب عبر حسابه على تويتر فى ذكرى وفاة المايسترو، "ذكرى وفاه المايسترو صالح سليم رحمه الله عليه من تعامل معه عن قرب هيعرف يعنى أيه صالح سليم وليه هو مختلف.. ستظل دائما فى قلوبنا".

وحلت أمس الأربعاء الموافق 6 مايو الذكرى الـ18 لوفاة رئيس جمهورية الأهلى والأب الروحى للجماهير الحمراء صالح سليم، الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم عام 2002 بعد صراع مع المرض.

من ناحية أخرى، أكد الفنان أحمد صلاح حسنى أن طوال عمره يعشق الحوارى المصرية القديمة، حيث الشعور بالراحة والجدعنة، لذلك لم يفكر كثيرا فى قبول دور عزمى أبو شديد فى مسلسل الفتوة، الذى يعرض خلال الموسم الرمضانى الحالي.

وقال الفنان أحمد صلاح حسنى، عبر حسابه بموقع تويتر، "طول عمرى عاشق لحوارى مصر القديمة بشعر بالراحة والجدعنه هناك لذلك لم أفكر كثيرا فى قبول دور عزمى أبو شديد ومسلسل الفتوة وكأنه حلم وتحقق طول عمرى وأنا بتفرج على ليالى الحلمية بعيدا عن عظمه العمل وأنا بحلم إنى اقدم حاجة مشابهة لهذه الحقبة الزمنية وحصل الحمد الله.. الفتوة".

وكانت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "الفتوة"، لياسر جلال، بدأت بأحمد خليل يحلم بأحمد الجبالى والد حسن وهو ينادى عليه ويستيقظ مفزوعا، ويقابل المعلم سيد اللبان حسن الجبالى فى دكانه ومعه عم مسعد ويقول سيد اللبان لحسن: "هل ترك والدك لى أى شىء"، فيرد عليه حسن الحبالى بالنفي، ويترك سيد اللبان حسن الجبالى ويعده بأنه سيمر عليه مرة أخرى.

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رياض الخولى يحكى لجعفر عن الكنز الذى وجده أحمد الجبالى وأسماه كنز الدم وطلب من الشيخ أن يجد صاحبه وإلا يوزعه عليهم، يقابل حسن الجبالى عمه ويطلب منه الأخير نصيبه فى الدكان برغم أنه قد حصل على حقه، ويطلب منه عمه مستندا يثبت انه حصل على حقه. ولكن عم مسعد "عهدى صادق" يعاتب عم حسن الحبالي، مؤكدا له أنه حصل على حقه وأنه حرامى وضلالي، وأنه شاهد أنه حصل على حقه كاملا ويطرد حسن الجبالى عمه من دكانه.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.