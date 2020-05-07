تقارير: كبار تركيا في صراع لضم تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت صحيفة "yeni akit" التركية إن نادي طرابزون انضم لصراع المنافسة على ضم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

تريزيجيه انتقل إلى صفوف آستون فيلا الإنجليزي يوليو الماضي قادمًا من قاسم باشا التركي في صفقة لم يتم الكشف عن مدتها أو قيمتها المالية.

وارتبط تريزيجيه بالعودة إلى الدوري التركي مجددا بعدما قضي بين صفوفه موسمين دافع خلالهما عن ألوان قميص قاسم باشا التركي.

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طرابزون ليس الفريق التركي الوحيد الذي يسعى لضم اللاعب الدولي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الأداء اللافت للنظر الذي قدمه البالغ من العمر 25 عاما في بريميرليج.

ويتنافس كل من طرابزون، بشكتاش التركى -الذى يلعب له محمد الننى- وجالطة سراى على ضم تريزيجيه خاصة وأن لديه خبرة سابقة في الدوري التركي.

جدير بالذكر أن تريزييه سبق وأكد أن في تصريحات خاصة ليلا كورة أنه يرغب في الاستمرار في إنجلترا لأطول فترة ممكنة.