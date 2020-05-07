موسيماني عن عدم التتويج بالأبطال: الأهلي والزمالك لم يفوزان باللقب منذ سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز، حول أسباب عدم قدرة فريقه في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

صنداونز استطاع أن يحقق لقب دوري الأبطال في مناسبة واحدة كانت على حساب الزمالك في نسخة (2016) بالفوز (3-1) بمجموع المباراتين.

موسيماني قال في تصريحات عبر صحيفة "sowetanlive" الجنوب أفريقية :"في السنوات الـ11 الأخيرة استطاع الثلاثي الترجي والأهلي ومازيمبي أن يحققوا اللقب مرتين متتاليتين، وظهر أبطال آخرون مثل الوداد البيضاوي ووفاق سطيف وصنداونز".

وأضاف :"لقد مرّ على الأهلي خمس إلى ست سنوات دون أن يفوز باللقب، ولم يفز الزمالك باللقب في السنوات الماضية، لكنهم الآن وصلوا إلى نصف النهائي".

وتابع :"الترجي هو الوحيد الذي فاز باللقب لعامين متتاليين مؤخرًا".

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وضرب موسيماني مثلاً ببطولة دوري أبطال أوروبا، قائلاً :"إذا قلت إن لم نفز باللقب، فماذا تقول لبايرن ميونيخ؟، لنرى باريس سان جيرمان يمتلك مبابي ونيمار، ومانشستر سيتي الذي أنفقوا الكثير من الأموال".

وأنهى :"لن نجد فريقًا واحدًا سيفوز باللقب كل عام سوى ما حدث للترجي أو ريال مدريد في السنوات الماضية، لكن سنحاول في الموسم المقبل المنافسة على اللقب".

وكان صنداونز خرج من بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم بعد الخسارة من الأهلي (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بالوداد البيضاوي المغربي في دور الأربعة، بينما سيجمع اللقاء الثاني بين الزمالك والرجاء البيضاوي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر في وقت سابق تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.