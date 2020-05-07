سر القميص رقم 14 في حياة حازم إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

قد تتفاجأ أن حازم إمام لم يعبأ في بدايته بالرقم الذي سيضعه على ظهر قميصه فتجده ارتدى الرقم 19 مع فريقه و 11مع المنتخب الأولمبي في البداية.

حازم إمام، لاعب الزمالك والمنتخب السابق روى لقناة ناديه سر الرقم 14، وهو ما نستعرضه في السطور التالية ضمن حلقة اليوم من سلسلة #سر_الرقم التي تُنشر على موقع الخليج 365.

فنان الشعب ـ كما سُميّ لاحقًا ـ كان يرتدي رقم 19 مع الزمالك لكونه المُتاح بالنسبة له فيما يضع الرقم 11 على ظهر قميص منتخب مصر الأولمبي:"الموضوع مكنش في دماغي هات أي رقم متاح".

وظلّ الرقمان على ظهر قميص حازم حتى صعّده الهولندي رود كرول ـ الذي كان يدربه في المنتخب الأولمبي ـ لصفوف المنتخب الأول حين أصبح يدربه:"كنا مسافرين في دورة ودية في جوهانسبرج سنة 95 قبل بطولة أفريقيا 96 وإحنا في مطار القاهرة جالي سألني هتلبس رقم كام في المنتخب ده قلتله أي حاجة أنا أول مرة هلعب مع المنتخب الأول".

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لكن رود كرول كان يرى في طريقة لعب حازم إمام، صاحب الـ 20 عامًا حينها، تشابهًا مع أسطورة الكرة الهولندية، يوهان كرويف:"قالي هتلبس 14 طريقة لعبك زي كرويف".

وبالفعل ارتدى حازم رقم 14 مع الزمالك وحصل على الرقم في المنتخب أيضًا لكن ما زاد حبه للرقم لاعب الزمالك السابق جمال عبد الحميد.

حازم لم يُشارك في أي مباراة رسمية مع الزمالك في وجود جمال عبد الحميد بل تدربا سويًا لمدة 3 أو 4 أشهر خاضا خلالها أكثر من مباراة ودية قبل أن يُعلن جمال عبد الحميد اعتزاله الكرة:"فاكر وقتها خرج في حوار وقال أن حازم هيكون خليفتي وهيكون أفضل لاعب في مصر وكابتن جمال كان بيلبس 14 فحببني أكثر في الرقم".

هذه كانت قصة الرقم 14.. انتظروا غداً قصة الرقم 15 مع لاعب جديد في الدوري المصري.