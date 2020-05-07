رئيس رابطة الحكام الإيطالية: فيفا سيسمح بـ5 تغييرات مع عودة المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

كشف رئيس رابطة الحكام الإيطالية، نيكولا ريتزولي، عن نية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح للفرق بعمل 5 تبديلات حيث من المقرر استئناف المنافسات وسط درجات حرارة أعلى في الصيف في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقال ريتزولي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، "أعتقد أن الفيفا يعتزم السماح بخمس تغييرات .. ففي مرحلة من الموسم ستكون مكتظة بمباراة تلو الأخرى ووسط درجات حرارة مرتفعة فسيتعين علينا المبادرة بمساعدة الجميع".

وأضاف ريتزولي "نحتاج إلى التعامل بشكل مختلف بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالتباعد الاجتماعي وتجنب المخاطر"، مشيرا كذلك إلى أنه من المهم بالنسبة له أن يتعامل بإيجابية والتصرف بوسائل غير اعتيادية من أجل الجميع .. وتابع "نعمل أيضا على تقليل المخاطر إلى أقل درجة ممكنة، فكما نعلم يتواجد 4 حكام في غرفة تقنية الفيديو "الفار" لكن سنقللهم إلى ثلاثة وجميعهم سيرتدي أقنعة وقفازات وقائية".

وأوضحت الصحيفة، أن الدوريات حول العالم تبحث عن سبل استئناف النشاط بعد التأجيلات لشهرين أو أكثر منذ أزمة الفيروس مما يعني أنه سيتعين على الأندية اللعب خلال شهري يونيو ويوليو، مشيرة إلى أنه يجب وضع إجراءات طبية وصحية صارمة لاستئناف الدوريات حيث ستقام المباريات بدون جمهور وفي إطار إجراءات التباعد الاجتماعي.