السبت المقبل.. إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان ويخضع للعزل الذاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير إيطالية إن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ايه سي ميلان سيعود إيطاليا بحلول السبت المقبل، استعدادا للعودة للتدريبات.

وكانت الحكومة الايطالية قد منحت الأندية الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات يوم الاثنين الماضي، تمهيدا لاستئناف النشاط الكروي.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فمن المنتظر أن يعود اللاعب السويدي إلى إيطاليا يوم الجمعة أو السبت المقبلين.

وأضافت الصحيفة الايطالية أن زلاتان سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من سلامته من فيروس كورونا، ما يعني أنه سيكون مستعدا للعودة إلى التدريبات بحلول الرابع والعشرين من مايو المقبل.

جدير بالذكر أن البالغ من العمر 38 عاما، قد سبق وطلب من معرفة تاريخ محدد لعودة النشاط الكروي في إيطاليا قبل اتخاذ قرار العودة إلى ميلانو.