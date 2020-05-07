ديلي ميل: أندية بريميرليج تهدد فرق الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، أن أندية الدوري الإنجليزي هددت الفرق المرشحة للهبوط لدوري الـ"شامبيون شيب".

الصحيفة البريطانية أوضحت في خبر حصري لها، أن أندية بريميرليج هددت بالتصويت على هبوط الفرق الثلاثة إذا واصلوا رفض مقترح اللعب على ملاعب محايدة.

وشهدت الفترة الماضية رفض ستة أندية من فرق بريميرليج على خوض مبارياتهم على ملاعب محايدة الأمر الذي يُهدد نزاهة المسابقة.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن أندية الدوري الإنجليزي ستقعد اجتماعًا يوم الإثنين المقبل، للاتفاق على بعض عناصر خطة مشروع استئناف المسابقة.

Advertisements

ويتطلب على تنفيذ اقتراح خوض مباريات الدوري الإنجليزي على ملاعب محايدة موافقة 14 ناديًا، وإلا سيتم التصويت على آلية أخرى من خلال اقتراح تحديد الفرق الهابطة.

ويتواجد الثلاثي بورنموث وأستون فيلا ونورويتش سيتي على الترتيب ضمن الأندية المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

في المقابل، ينفرد ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، حيث يحتاج "الريدز" إلى تحقيق ست نقاط فقط للحصول على لقب "بريميرليج" بعد غياب دام 30 عامًا.

جدير بالذكر أن مسابقة الدوري الإنجليزي متوقفة منذ مارس الماضي على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).