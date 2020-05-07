آنفيلد قد يستقبل جماهير ليفربول بحلول شهر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية أن مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز قد يعودون إلى الملاعب بحلول شهر أكتوبر المقبل، كجزء من خطة الحكومة البريطانية خلال الستة أشهر المقبلة.

وتم تعليق كرة القدم في المملكة المتحدة منذ منتصف مارس بسبب وباء كورونا COVID-19.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" فإن إجراءات الإغلاق قد يتم رفعها عندما يعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء يوم الأحد خطة الحكومة الجديدة للمرحلة المقبلة.

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وأضافت "الصحيفة" أن النقطة الأخيرة من خطة الحكومة تتضمن السماح للمشجعين بالعودة إلى الملاعب لأول مرة منذ مارس الماضي، كما سيتم السماح أيضًا بإعادة فتح صالات الألعاب الرياضية.

ومن المقرر أن يتم العمل بالخطة بدءا من يوم الاثنين المقبل، مع الوضع في الاعتبار أن تلك الخطة عُرضة للتغيير ، اعتمادًا على كيفية الاستجابة لتخفيف قواعد الإغلاق.

وستلتقي أندية بريميرليج الـ20 يوم الاثنين بعد إعلان جونسون خطة الحكومة، ومن المقرر أن تصوت الأندية على خطة استكمال الدوري.