بالفيديو.. حينما تُوج أستون فيلا كأس أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

السادس والعشرين من مايو عام 1982 تاريخ لا تنساه جماهير أستون فيلا حيث يحمل ذكرى تتويج الفريق الإنجليزي ببطولة كأس أوروبا (دوري أبطال أوروبا حاليا) للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه.

وصل أستون فيلا إلى المشهد النهائي من كأس أوروبا بعد تخطيه عقبة اندرلخت البلجيكي في الدور نصف النهائي بينما تفوق بايرن ميونخ بدوره على سيسكا صوفيا البلغاري.

التقى أستون فيلا بمنافسه بايرن ميونخ الألماني في نهائي البطولة على ملعب دي كويب بمدينة روتردام الهولندية، وحقق الفيلانز الفوز بهدف دون رد سجله بيتر ويث في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

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نادي آستون فيلا ليس بالنادي الوليد، فهو فريق يتمتع بعراقة كبيرة وسط أندية الدوري الإنجليزي، وواحدًا من أهم أندية إنجلترا، وكان الفريق ضمن 12 ناديًا ( أستون فيلا - ولفرهامبتون - ويست بروميتش ألبيون - ستوك سيتى - ديربى كاونتى - نوتس كاونتى - بيرنلى - بلاكبيرن روفرز - بولتون - إيفرتون - بريستون نورث - أكرينجتون ) تنافست في دورى كرة القدم الإفتتاحى عام 1888 حيث كان رئيس نادى أستون فيلا وليام ماكجريجور هو صاحب فكرة إنشاء الدورى الإنجليزى.

يعود تاريخ تأسيس النادي الذي يحظى بدعم العائلة المالكة في بريطانيا وعلى رأسها الأمير ويليام تشارلز، ويقع تحت ملكية رجلي أعمال أحدهما مصري وهو ناصف ساويرس، إلى مارس 1874 في برمنجهام بإنجلترا، وشهدت أولى مبارياته واقعة تاريخية لا تُنسى عندما وافق على خوض مواجهة أمام نادى أستون بروك سانت مارى للرجبى و كان من شروط اللقاء موافقة آستون فيلا على لعب الشوط الأول من المباراة بقانون مباريات الرجبى و الشوط الثانى من المباراة بقانون كرة القدم و انتهت المباراة بفوز أستون فيلا 1 - صفر.

بخلاف كأس أوروبا، سبق لأستون فيلا الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي (6 مرات)، كأس الرابطة الإنجليزية ( 5 مرات)، الدرع الخيرية (مرة)، كاس الاتحاد الإنجليزي ( 7 مرات) والسوبر الأوروبي (مرة).