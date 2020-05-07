وزير الرياضة يلتقى المشاركين في معسكر ابتكار القيادات الشبابية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، 45 شاب وفتاة المشاركين في معسكر ابتكار برنامج القيادات الشبابية والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وعدد من الشركاء والذى تستمر فعالياته لمدة 8 أيام.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة البرنامج التدريبي للقيادات الشبابية أون لاين حيث يتناول التدريب على تصميم حلول مبتكرة لدعم المجتمع في التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد من خلال منهجية التفكير التصميمي وتوفير الإرشاد والتوجيه للفرق المشاركة للوصول لنموذج أولي للحلول المقترحة، لاختيار أفضلها وتطبيق

المباردات البناءة على أرض الواقع.

وحفز الدكتور أشرف صبحي الشباب المشاركين بالبرنامج على العمل الجاد، واقتراح مبادرات مجتمعية مبتكرة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى طرح الرؤى والحلول في سياق التخطيط لما بعد الأزمة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف العمل على صعيد الرعاية الصحية، ودعم الاقتصاد والمؤسسات، وحماية الأفراد، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على نهج الوزارة خلال الفترة الراهنة بشأن تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية

والمسابقات المتنوعة عبر الانترنت "أون لاين" فى ضوء التحول الرقمي لبرامج وأنشطة الوزارة المختلفة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطرح الشباب المشاركون في المعسكر التدريبي عدداً من المبادرات يتمثل أبرزها في تصميم تطبيق الكترونى لمساعدة الافراد للتغلب على المشاكل النفسية المترتبة على جائحة كورونا، وإنشاء منصة الكترونية لتقديم توعية للتغذية السليمة والصحية، وإنشاء منصة الكترونية أخرى تهدف توفير ميزه التشخيص الالكتروني وتوفير الوقت والجهد وتوفير الرعايه الصحية للمرضي من خلال مساعدة الدولة في إقامة الحجر الصحي للمرضي والحفاظ على صحة المستخدم، بالإضافة إلى تصميم تطبيق موبايل لتقديم مجموعة من الاستشارات و الخدمات الهندسية، وغيرها من المباردات التى سيتم دراستها بشكل كامل.