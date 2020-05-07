ستاد القاهرة أفضل ملاعب العالم فى استفتاء "ماركا"

في استفتاء أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية احتل ستاد القاهرة الدولي المرتبة الأولى بين أفضل الملاعب عالميا.
وجاء ستاد القاهرة الدولي في المركز الأول بعدما حصوله على أصوات 115 ألف شخص، متفوقا على سانتياجو برنابيو معقل ريالمدريد (40 ألف صوت) وملعب برشلونة كامب نو (24 ألف صوت).
وذهبت المراكز الـ7 التالية لكل من مونومينتال دي تشيلي وسان ماميس وواندا ميتروبوليتانو ولا بومبونيرا وأنفيلد والملعبالأولمبي برادس و سيغنال إيدونا بارك على التوالي.
جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة المصرية كانت قد أخضعت ستاد القاهرة الدولي لعمليات تطوير شملت أرضية الملعب والمدرجات، هذا إلى جانب نظام المراقبة، وحدثت كافة مرافقه وخدماته قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها مصر العام الماضى .
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