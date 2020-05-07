رايولا ينفي طلب ميختاريان للانتقال لروما والرحيل عن أرسنال

نفى مينو رايولا وكيل الأعمال، للأرميني هينريك ميختاريان لاعب فريق روما الإيطالي، المعار من نادي أرسنال، طلبه بالإنتقال للذئاب بشكل نهائي.
قال رايولا عبر حسابه الرسميبموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل تلك أخبار وهمية، وغير مقبولة على الإطلاق، ميختاريان لم يطلب من أرسنال أي شئ، خاصةً في الوقت الحالي".
وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق، أن اللاعب الأرميني طلب من مسؤولي أرسنال تحويل إعارته لصفوف روما، للانتقال بشكل دائم، وأن يخفضوا الرقم المطلوب لبيعه، لـ10 مليون يورو.
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