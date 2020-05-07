نجم ميلان السابق ينصح لاوتارو بالبقاء مع الإنتر

يفضل النجم الأرجنتيني، هيرنان كريسبو مهاجم أي سي ميلان السابق، بقاء مواطنه، لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وسط أهتمام نادي برشلونة الإسباني بضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
أضاف كريسبو في تصريحات صحفية:" أود أن يبقى في الإنتر لعدة أسباب, انهفي نادي كبير وسيكون من الجيد أن يبقى على هذا النحو لسنتين أو ثلاثة".
وتابع نجم ميلان السابق:" عليك أن تعيش تحت ضغط الاضطرار للعب دائماً على نفس المستوى فأنت بحاجةإلى التوازن والذي يمكن العثور عليه بالاستمرارية في نفس الفريق".
وبات لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان ، على بعد خطوات من حسم انتقاله إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الميركاتو الصيفي، وأشارت تقارير إيطالية اليوم الثلاثاء، أن الناديين توصلا لاتفاق على حسم الصفقة، خلال جلسة تجمع إدارة الإنتر وبرشلونة منتصف مايو الجاري.
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