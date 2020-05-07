اتحاد الكرة ينعى مدحت أنور نجم الترسانة السابق

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والعاملون بالاتحاد وفروعه، الكابتن مدحت أنور، لاعب ومدرب نادي الترسانة، الذي وافته المنية،سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل.. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
توفى مساء أمس الأربعاء النجم الأسبق مدحت أنور لاعب فريق الكرة بالترسانة.
تولى أنور مهمة الإشراف على قطاع الناشئين بالترسانة في الفترات التي سبقت وفاته، كما يعتبر من الأسماء البارزة التي حققت نجاحات عريضة مع الشواكيش.
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