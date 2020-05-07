تعرض محمد جمال، لاعب نادي حتا الإماراتي، لفيروس كورونا. أشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب قام بفحوصات طيبة، أظهرت النتائج إيجابية من عينته للفيروس، وتم دخول اللاعب أحد المستشفيات بالإمارات. عينته للفيروس، وتم دخول اللاعب أحد المستشفيات بالإمارات. أصبح جمال، صاحب الـ30 عامًا، أول لاعب يصاب بفيروس كورونا في الدوري الإماراتي. بفيروس كورونا في الدوري الإماراتي. جدير بالذكر أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق، عن رجوع النشاط الكروي في شهر أغسطس المقبل، ذلك بعد تنسيقه مع رابطة المحترفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة لاعب نادي حتا الإماراتي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.