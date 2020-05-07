أزمة بين الحكام بسبب مقترح عودة الدوري

نشبت أزمة داخل الوسط التحكيمي بسبب مقترح اتحاد الكرة لعودة الدوري الممتاز.

وتضمن المقترح وضع جميع عناصر اللعبة بما فيهما لحكام في حجر صحي لمدة شهرين ونصف لحين إنهاء المسابقة مما يسبب أزمة للحكام نظرا لارتباطهم بأعمال خاصة حيث أن أغلبهم موظفين في قطاعات مختلفة. إنهاء المسابقة مما يسبب أزمة للحكام نظرا لارتباطهم بأعمال خاصة حيث أن أغلبهم موظفين في قطاعات مختلفة.

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