نجم الكرة المغربية السابق: محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم وفخر للعرب

قال عزيز بودربالة، نجم الكرة المغربية السابق، إن النجم الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم بالوقت الحالي.

وأضاف بودربالة في تصريحاته لأون تايم سبورتس،

بأن العرب عليهم الشعور بالفخر لوجود لاعب عربي مثله بهذا التألق، لافتة إلى أن صلاح رجل طيب وخلوق وشرف للعرب لتواجده ضمن الأفضل في العالم.

وعن إمكان رحيل صلاح عن ليفربول، قال بودربالة إن مسألة رحيله عن الريدز صعبة جدًا، وسط ما يحققه من نتائج مهمة مع فريقه، وفوزه بدوري أبطال أوروبا، وتقديمه لمستويات طيبة، لافتًا إلى أن رحيله، أو بقاءه يرجع إليه، لأنه يدرك الأفضل له.