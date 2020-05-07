بودربالة: زياش يستحق اللعب بتشيلسي وأتوقع انتقاله لأحد قطبي إسبانيا مستقبلًا

علق عزيز بودربالة، نجم الكرة المغربية السابق، على انتقال مواطنه حكيم زياش، نجم أياكس الهولندي، إلى صفوف

نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال بودربالة، في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "حان الوقت لزياش للعب في فريق كبير، وتقديم أداء كبير، متوقعًا له الانتقال لريال مدريد، أو برشلونة في المستقبل".