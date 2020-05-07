علق عزيز بودربالة، نجم الكرة المغربية السابق، على انتقال مواطنه حكيم زياش، نجم أياكس الهولندي، إلى صفوفنادي تشيلسي الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
قال بودربالة، في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "حان الوقت لزياش للعب في فريق كبير، وتقديم أداء كبير، متوقعًا له الانتقال لريال مدريد، أو برشلونة في المستقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر بودربالة: زياش يستحق اللعب بتشيلسي وأتوقع انتقاله لأحد قطبي إسبانيا مستقبلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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