بودربالة: هذا سبب خروج منتخب مصر والمغرب مبكرًا من أفريقيا

كشف عزيز بودربالة نجم الكرة المغربية السابق، سبب خروج منتخبي مصر والمغرب، المبكر، من بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، التي أقيمت بمصر.

قال بودربالة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس":" المباريات

لديها طابع خاص ، منتخب مصر والمغرب لم يقدما المستوى المطلوب للذهاب بعيدًا في البطولة الأفريقية، حتى إذا كنت تمتلك فريقًا قويًا، المباريات أحيانًا لديها طابع آخر".

وتابع نجم الكرة المغربية السابق:" خروج المغرب لا يتحمله المدير الفني السابق، هيرفي رينار، هناك بعض الأمور في المباراة تسببت في خروج منتخبنا الوطني من البطولة، لأن المنتخب المغربي ضمن الأبرز في القارة السمراء في السنوات الأخيرة".