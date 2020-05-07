رياضة | وزير الشباب يلتقى المشاركين في معسكر ابتكار القيادات الشبابية بالفيديو كونفرانس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب يلتقى المشاركين في معسكر ابتكار القيادات الشبابية بالفيديو كونفرانس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، 45 شاب وفتاة المشاركين في معسكر ابتكار برنامج القيادات الشبابية والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وعدد من الشركاء والذى تستمر فعالياته لمدة 8 أيام.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة البرنامج التدريبي للقيادات الشبابية أون لاين حيث يتناول التدريب على تصميم حلول مبتكرة لدعم المجتمع في التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد من خلال منهجية التفكير التصميمي وتوفير الإرشاد والتوجيه للفرق المشاركة للوصول لنموذج أولي للحلول المقترحة، لاختيار أفضلها وتطبيق المباردات البناءة على أرض الواقع.

وحفز الدكتور أشرف صبحي الشباب المشاركين بالبرنامج على العمل الجاد، واقتراح مبادرات مجتمعية مبتكرة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى طرح الرؤى والحلول في سياق التخطيط لما بعد الأزمة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف العمل على صعيد الرعاية الصحية، ودعم الاقتصاد والمؤسسات، وحماية الأفراد، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على نهج الوزارة خلال الفترة الراهنة بشأن تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والمسابقات المتنوعة عبر الانترنت "أون لاين" فى ضوء التحول الرقمي لبرامج وأنشطة الوزارة المختلفة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطرح الشباب المشاركون في المعسكر التدريبي عدداً من المبادرات يتمثل أبرزها في تصميم تطبيق الكترونى لمساعدة الافراد للتغلب على المشاكل النفسية المترتبة على جائحة كورونا، وإنشاء منصة الكترونية لتقديم توعية للتغذية السليمة والصحية، وإنشاء منصة الكترونية أخرى تهدف توفير ميزه التشخيص الالكتروني وتوفير الوقت والجهد وتوفير الرعايه الصحية للمرضي من خلال مساعدة الدولة في إقامة الحجر الصحي للمرضي والحفاظ على صحة المستخدم، بالإضافة إلى تصميم تطبيق موبايل لتقديم مجموعة من الاستشارات و الخدمات الهندسية، وغيرها من المباردات التى سيتم دراستها بشكل كامل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

