رياضة | سر كره إبراهيموفيتش لنجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سر كره إبراهيموفيتش لنجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مايكل سياني لاعب فريق لوس أنجلوس الأمريكي أن زميله السابق زلاتان إبراهيموفيتش لم ينسجم مع إديسون كافاني عندما تزاملا في باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال سياني: "سألت إبراهيموفيتش عن علاقته باللاعبين والمدرب عندما كان لاعباً في صفوف باريس سان جيرمان".

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وأضاف: "أخبرني أن كل شيء كان على ما يرام، باستثناء العلاقة مع شخص واحد، وهذا الشخص كان كافاني".

وواصل: "أخبرني إبراهيموفيتش أنه كره 3 أو 4 لاعبين خلال مسيرته، وكان كافاني واحداً منهم".