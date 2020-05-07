رياضة | الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع نجم العراق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع نجم العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ما تردد حول دخول الفريق، في مفاوضات مع نجم الكرة العراقية، للحصول على توقيعه بالصيف المقبل.

وكان العراقي علاء المهاوي ظهير أيمن فريق الشرطة العراقي، أكد خلال تصريحات إعلامية عن تواصل النادي الأهلي، معه من أجل تدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

وأكد مسؤولو القلعة الحمراء، أن الإدارة لم تفاوض اللاعب بشكل رسمى وهناك تعجب من تصريحات اللاعب، التى زعم خلالها بوجود مفاوضات من القلعة الحمراء للحصول على خدماته.

وارتبط النادي الأهلي، بالرغبة في التعاقد مع لاعب جديد في الجبهة اليمنى، لتعويض رحيل أحمد فتحي نجم الفريق، والذي انتهى عقده بنهاية الموسم الجاري.