رياضة | بديل فتحي.. الأهلي يزاحم النجم الساحلي ومولودية الجزائر على ضم الجوهرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بديل فتحي.. الأهلي يزاحم النجم الساحلي ومولودية الجزائر على ضم الجوهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير سودانية، أن اللاعب أطهر الطاهر، نجم الهلال السوداني، تلقى عددًا من العروض لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزها من النادي الأهلي.

ووفقا لموقع "السودان اليوم" فأن نادي مولودية الجزائر، دخل طرفًا قويًا للحصول على توقيع لاعب الهلال أطهر الطاهر، لكي يصبح منافسًا للأهلي والنجم الساحلي على ضمه في الموسم الجديد.

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وذكر الموقع أن نادي المولودية راقب اللاعب خلال مشاركاته مع الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتوقع أن يتم حسم الأمر بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل تسويق اللاعب في أوروبا، حيث يعد أطهر من أكثر اللاعبين المميزين في البطولات الإفريقية.

ويتوقف النشاط الرياضي في السودان وسائر الدول العربية والكثير من دول العالم، خلال الفترة الجارية، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.