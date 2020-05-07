رياضة | مرتجي : رفضنا تخفيض العقود

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتجي : رفضنا تخفيض العقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي بأنهم رفضوا تخفيض عقود اللاعبين والمدربين بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وقال خالد مرتجي في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم:"رفضنا في المجلس تخفيض العقود سواء بالنسبة للاعبين أو المدربين وهذه كانت رؤية محمود الخطيب رئيس النادي الذى أوصى في البداية بعدم المساس برواتب العمال والعقود، النادي يبحث عن موارد دخل إضافية من خلال جهود الزملاء في المجلس".

Advertisements

وأضاف:"المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب أنجز ما يقرب من 80% من برنامجه الانتخابي حتى الآن رغم الظروف الصعبة التي تعرض لها".

وتابع:"المجلس يقدم خدمات جيدة لأعضائه وما تحقق في المجلس الحالي لم يتحقق في مجالس كثيرة سابقة".

واختتم مرتجي تصريحاته قائلاً :"المجلس الحالي يسير في اتجاهين. الأول هو خدمة الأعضاء، وهذا يسير بشكل رائع وجيد بشهادة الجميعة العمومية، والاتجاه الثاني هو تقوية فريق الكرة بصفقات قوية وبالتعاقد مع مدرب جيد هو السويسري رينيه فايلر".