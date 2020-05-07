رياضة | بمساعدة النني.. نجم الأهلي يقترب من بشكتاش التركي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بمساعدة النني.. نجم الأهلي يقترب من بشكتاش التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من نادي بيشكتاش التركي، من أجل الحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع "turkiyekenthaber التركي"، عن دخول رمضان صبحي مهاجم المارد الأحمر والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، ضمن اهتمامات النادي التركي في الموسم الجديد.

وتابع: "مسؤولو نادي بشكتاش، قاموا باستطلاع رأي محمد النني لاعب الفريق على سبيل الإعارة من نادي أرسنال الإنجليزي، والذي أشاد بدوره بقدرات رمضان في الجهة الهجومية".

ومن المقرر أن تنتهي إعارة رمضان صبحي للأهلي، بنهاية الموسم الجاري بعد خاض موسم ونصف على سبيل الإعارة، وسط محاولات للإبقاء عليه داخل التتش.