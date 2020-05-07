رياضة | زيدان يضحي بنجمي الفريق لضم نجم أشبيلية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يضحي بنجمي الفريق لضم نجم أشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن ريال مدريد يخطط لضم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس ظهير أيمن إشبيلية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع Le 10 Sport الفرنسي أن أوكامبوس البالغ من العمر 25 عامًا انتقل إلى إشبيلية مطلع الموسم الحالي قادمًا من أوليمبيك مارسيليا الفرنسي وشارك مع الفريق في 29 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 3 أهداف آخرين.

وأكد الموقع الفرنسي أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أوكامبوس بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع إشبيلية في موسمه الأول، حيث نال إعجاب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

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وأشار الموقع الفرنسي إلى أن أوكامبوس يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده تبلغ قيمته 70 مليون يورو إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لن يوافق على دفع هذا الرقم.

وأوضح الموقع الفرنسي أن زيدان يفكر في طريقة للتغلب على هذه العقبة في إطار حرصه على ضم أوكامبوس لذلك يدرس التخلي عن الثنائي سيرجيو ريجيلون وداني سيبايوس من أجل إقناع إشبيلية بالموافقة على التخلي عن نجمه الأرجنتيني.

ونوه الموقع الفرنسي أن ريجيلون يلعب بالفعل مع إشبيلية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في حين يلعب سيبايوس لآرسنال على سبيل الإعارة.