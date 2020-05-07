رياضة | أحمد الشيخ على ردار بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد الشيخ على ردار بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد الشيخ، دائرة اهتمام نادي بيراميدز من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مسئولو نادي بيراميدز يرغبون في الحصول على خدمات جناح القلعة الحمراء أحمد الشيخ سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

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أحمد الشيخ ضمن الخطة الموضوعة من قبل نادي بيراميدز، حيث يسعى النادي السماوي للتعاقد مع أكثر من لاعب بصفوف الأهلي بعدما نجح في ضم أحمد فتحي في صفقة انتقال حر.

ومن أبرز اللاعبين الذين يستهدفهم نادي بيراميدز من الأهلي، هم، "شريف إكرامي وحسام عاشور".

يشار إلى أن اهتمام بيراميدز بضم الشيخ ستكون بمثابة فرصة جيدة للأهلي من أجل التفاوض بقوة للحصول على ثنائي الفريق السماوي رجب بكار الظهير الأيمن ونبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق.