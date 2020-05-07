رياضة | يويفا يحدد موعد مباراة يوفنتوس وليون فى دورى الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يويفا يحدد موعد مباراة يوفنتوس وليون فى دورى الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية، أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" استقر على موعد مبدئى لإحدى مواجهات دورى الأبطال.

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وطبقًا للصحافة الفرنسية، فإن يويفا حدد 18 أغسطس المقبل موعدًا لمواجهة يوفنتوس الإيطالى، وليون الفرنسى فى إياب ثمن نهائى دورى الأبطال الأوروبى.

وكان يويفا أعلن فى وقت سابق اعتزامه استكمال ما تبقى من المنافسات الأوروبية فى شهر أغسطس المقبل، فيما تلقى يوفنتوس الهزيمة بهدف نظيف أمام نظيره ليون فى مباراة الذهاب قبل تجميد النشاط.