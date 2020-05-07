رياضة | "فيفا" يحقق في صفقة انتقال فرنانديز لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "فيفا" يحقق في صفقة انتقال فرنانديز لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه يحقق في صفقة انتقال برونو فرنانديز من سبورتنغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد بعدما تقدم فريقه السابق سامبدوريا بشكوى.

وانضم لاعب الوسط البالغ عمره 25 عاماً إلى يونايتد في يناير (كانون الثاني) مقابل 55 مليون يورو (59.39 مليون دولار) وأحرز ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين في 9 مباريات مع الفريق الإنجليزي.

وقالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية إن سامبدوريا الإيطالي وضع شرطاً جزائياً بالحصول على 10% من أرباح بيع اللاعب عندما انضم إلى سبورتنغ في 2017.

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لكن النادي البرتغالي قال إن الشرط الجزائي أصبح لاغياً بعدما وقع اللاعب على عقد جديد في يونيو (حزيران) 2018 بعد فسخ العقد الأصلي.

وأوضح "فيفا" في بيان لوسائل إعلام بريطانية: "نؤكد أن سامبدوريا الإيطالي تقدم بشكوى في 3 أبريل (نيسان) ضد سبورتنغ البرتغالي متعلقة بالالتزامات المالية من جراء انتقال فرنانديز".

وكان فرنانديز واحداً من اللاعبين الذي فسخوا عقودهم مع سبورتنغ عندما هاجم 50 شخصاً من جماهير الفريق اللاعبين والمدربين في مقر تدريبات النادي في 2018، وقرر فرنانديز بعد ذلك البقاء مع الفريق البرتغالي.