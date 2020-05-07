رياضة | الكشف عن أول الراحلين الأجانب من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن أول الراحلين الأجانب من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الأنجولى جيرالدو كوستا جناح نادى الأهلى، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب جهاز الكرة بنادى الأهلى، من جيرالدو بشكل رسمى، تجهيز عدد من العروض لعرضها على الإدارة تمهيداً لرحيله عن صفوف الفريق، كما تبحث إدارة القلعة الحمراء خطوة تسويق اللاعب عربيا.

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ويرى جهاز الكرة، أن جيرالدو غير إيجابى على المرمى، وهناك استقرار على فكرة بيعه والتعاقد مع صفقة هجومية جديدة.

وكان جيرالدو قد انتقل للقلعة الحمراء منذ ما يقرب من موسم ونصف، ولم يظهر بالشكل المنتظر بالقميص الأحمر.